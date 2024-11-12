بالصور: "ليس فيلم رعب".. الضباب الدخاني السام يخنق باكستان

يعاني إقليم البنجاب نسب تلوث قياسية غير عادية أدت إلى إيقاف الكثير من الأنشطة والفعاليّات في الإقليم الباكستاني، في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من خطر إصابة نحو 11 مليون طفل بالأمراض التنفسية.
ويعتقد الخبراء أن مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب هي المدينة الأكثر تلوثًا في العالم؛ إذ يصل مؤشر جودة الهواء فيها إلى نحو 74 مرة فوق الحد الموصى به من قِبل منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ مستوى 588 في المتوسط.
ووفقًا لإدارة حماية البيئة في البنجاب، فقد بلغت قراءات مؤشر جودة الهواء ما يناهز 800 في مدينة ملتان، بينما أي رقم يزيد على 300 يعد خطيرًا على الصحة.
ووثقت مجموعة من الصور الظاهرة الخطيرة، وأظهرت انتشارًا كثيفًا للأدخنة السامة في أفق المدينة ما يحد من الرؤية للمسافات المتوسطة والقصيرة، ومشكلاً ضبابًا اصطناعيًا سامًا، ظهر كما لو كان مشهدًا من فيلم الرعب الأمريكي الشهير "الضباب - The Mist".
وحذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من تعرض صحة ما يناهز 11 مليون طفل في الإقليم الباكستاني للخطر بسبب نسب التلوث العالية في الهواء.
واضطرت السلطات إلى غلق المدارس في أجزاء من الإقليم؛ سعيًا للحفاظ على صحة الأطفال، وعدم تعرضهم إلى الدخان السام بشكل مكثف، كما أمرت بإغلاق المتنزهات والمتاحف لمدة 10 أيام، إضافة إلى غلق المحال والمتاجر بحلول الثامنة مساءً، وخفض عدد العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى النصف، في محاولة للسيطرة على نسب التلوث الهائلة.
وقدمت حكومة الإقليم إلى المحكمة العليا في البنجاب سياسة للحد من حفلات الزفاف، وفرض قيود عليها خلال موسم ذروة "الضباب السام"، حيث اقترحت السلطات منع السكان من إقامة حفلات الزفاف في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من كل عام، و أرجأت المحكمة جلسة الحكم إلى 15 نوفمبر الجاري.