بالصور: "ليس فيلم رعب".. الضباب الدخاني السام يخنق باكستان

واضطرت السلطات إلى غلق المدارس في أجزاء من الإقليم؛ سعيًا للحفاظ على صحة الأطفال، وعدم تعرضهم إلى الدخان السام بشكل مكثف، كما أمرت بإغلاق المتنزهات والمتاحف لمدة 10 أيام، إضافة إلى غلق المحال والمتاجر بحلول الثامنة مساءً، وخفض عدد العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى النصف، في محاولة للسيطرة على نسب التلوث الهائلة.