إصدار تجريبي من "ثريدز" يختبر الشراكة مع عدد من الخدمات الفيدرالية الأمريكية

وهناك بعض القيود في أثناء كون التوافق عبر الأنظمة الأساسية في مرحلة تجريبية، وعلى الرغم من أن الإعجابات من منصات مختلفة ستظهر على المواضيع، إلا أن الردود والمتابعات من تلك المجتمعات لن تظهر.