إصدار تجريبي من "ثريدز" يختبر الشراكة مع عدد من الخدمات الفيدرالية الأمريكية

بدأت منصة "ثريدز"؛ التابعة لـ"ميتا"، باختبار شراكةٍ جديدة مع عددٍ من الخدمات الفيدرالية الأمريكية، مثل خدمة "ماستودون" وغيرها من الخدمات الإلكترونية الرسمية الأمريكية.
وأوضح رئيس "ميتا"، مارك زوكربيرج؛ أن هذه الشراكة ستساعد على تأسيس عملية التكامل كوسيلةٍ للسماح لمحتوى المنصة الناشئة بالوصول إلى مزيدٍ من المشاهدين.
وقال زوكربيرج: "جعل المواضيع قابلةً للتشغيل المتبادل سيمنح الأشخاص مزيداً من الخيارات حول كيفية تفاعلهم وسيساعد المحتوى في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، وأنا متفائل جداً بشأن هذا".
تتميّز خدمة الاشتراك في الخدمات الفيدرالية الأمريكية، بأنها تمكّن للأشخاص الموجودين على خوادم ActivityPub الأخرى البحث عن ملفك الشخصي ومتابعته، ورؤية منشوراتك والتفاعل معها ومشاركتها مع المستخدمين في مجتمعهم الفيدرالي المتوافق أو أي مجتمع آخر، وستتم مشاركة تفاعلاتهم مع المواضيع.
وهناك بعض القيود في أثناء كون التوافق عبر الأنظمة الأساسية في مرحلة تجريبية، وعلى الرغم من أن الإعجابات من منصات مختلفة ستظهر على المواضيع، إلا أن الردود والمتابعات من تلك المجتمعات لن تظهر.
وإضافة إلى ذلك، لا يمكن مشاركة استطلاعات الرأي والمشاركات التي تحتوي على عناصر تحكم في الرد مع مجتمعات غير سلاسل المحادثات.