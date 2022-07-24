أوبر تسعى لتجنب الملاحقة القضائية بعد اختراقٍ فَضَح بيانات 57 مليون مستخدم

وكشفت الشركة لأول مرة عن تفاصيل خرق البيانات في عام 2017، ولكن بدلًا من مشاركة ما تعرفه عن الحادث مع الحكومة والمستخدمين؛ دفعت أوبر للمتسللين 100 ألف دولار لحذف المعلومات والتزام الصمت.