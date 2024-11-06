مقاضاة "ماسك" بسبب هدية المليون دولار في ليلة انتخاب ترامب

رُفِعَت دعوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك؛ بسبب ما وُصِفَ بـ"هدية المليون دولار"، في ليلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي نجح فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدعوى القضائية التي رُفِعَت في ولاية أريزونا، جاءت بسبب إعلان ماسك نيته إبرام سحب على مليون دولار يوميًا من صناديق اقتراع الانتخابات، لحثّ الناس على التصويت لترامب.
وأشارت الدعوى الجماعية المرفوعة من عدد من الناخبين المسجلين، الذين اتهموا "ماسك" بالاحتيال، لحثهم على دعم ترامب.
وقالت جاكلين ماكافيرتي، واحدة من المشاركين في الدعوى: إن "ماسك" ومنظمته "أمريكا باك" كانوا يحثون الجماهير على التوقيع على عريضة لدعم ترامب، بادّعائهم أنه سيكون هناك سحب عشوائي على مليون دولار.
وتتهم الحملة أعضاء منظمة "ماسك" بأنها كانت تختار الفائزين، ولا يتم السحب عشوائيًا، ليكونوا متحدثين باسم المنظمة في دعم ترامب، وليسوا مجرد ناخبين عاديين.
وأقرّ محامي "ماسك"، كريس جوبر، بأن المستفيدين من المليون دولار لم يتم اختيارهم عشوائية، ولكن "ماسك" كان قد قال في تجمع انتخابي، إنه سيتم منح المليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الموقعين على العريضة.