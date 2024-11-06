مقاضاة "ماسك" بسبب هدية المليون دولار في ليلة انتخاب ترامب

وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدعوى القضائية التي رُفِعَت في ولاية أريزونا، جاءت بسبب إعلان ماسك نيته إبرام سحب على مليون دولار يوميًا من صناديق اقتراع الانتخابات، لحثّ الناس على التصويت لترامب.