"أستانا".. العاصمة الكازاخستانية تستعيد اسمها السابق

وأفادت الرئاسة في بيان نقلته "فرانس برس" بأن "توكاييف" وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضاً مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ7 سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت 5 سنوات قابلة للتجديد.