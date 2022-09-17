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"أستانا".. العاصمة الكازاخستانية تستعيد اسمها السابق
مؤشر على قطيعة مع إرث "نزارباييف"
وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم (السبت)، قانوناً تعاد بموجبه تسمية عاصمة كازاخستان أستانا؛ في مؤشر على قطيعة مع إرث الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي سبق أن سمى العاصمة نور سلطان عام 2019.
وأفادت الرئاسة في بيان نقلته "فرانس برس" بأن "توكاييف" وقع هذا القانون الذي يتضمن تعديلات دستورية تحدد أيضاً مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ7 سنوات غير قابلة للتجديد بعدما كانت 5 سنوات قابلة للتجديد.
وكان البرلمان الكازاخستاني قد وقع هذه التعديلات أمس.