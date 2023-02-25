عاد كلباها ولم تدفع مكافأة النصف مليون دولار.. دعوى قضائية ضد "ليدي غاغا"

وأفاد موقع BuzzFeed News، بأنه تم اختطاف اثنين من كلاب ليدي غاغا نهاية فبراير 2021، عندما أطلق مجهولون النار على مساعدة الفنانة التي كانت تتنزّه مع الكلبين في لوس أنجلوس، وقاموا باختطاف الكلبين "كوغي، وغوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي".