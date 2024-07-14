الصين تصدر إنذارين لمواجهة السيول الجبلية

أصدرت السلطات الصينية أمس إنذارًا لمواجهة سيول جبلية وشيكة في بعض المناطق.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية في الصين، أصدرتا إنذارًا باللون البرتقالي؛ مشيرتين إلى أن من المتوقع حدوث سيول جبلية في أجزاء من مقاطعتي سيتشوان ويوننان بين الساعة 8:00 مساء أمس إلى 8 مساء اليوم.
كما أصدرت الجهتان إنذارًا باللون الأصفر للتحذير من سيول جبلية متوقعة في أجزاء من منطقة شينجيانغ.
ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس مؤلَّف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان؛ حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.