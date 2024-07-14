الصين تصدر إنذارين لمواجهة السيول الجبلية

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية في الصين، أصدرتا إنذارًا باللون البرتقالي؛ مشيرتين إلى أن من المتوقع حدوث سيول جبلية في أجزاء من مقاطعتي سيتشوان ويوننان بين الساعة 8:00 مساء أمس إلى 8 مساء اليوم.