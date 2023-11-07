"يرسم خريطة لثلث السماء".. التلسكوب إقليدس يلتقط "5" صور مذهلة للكون

من جهته اعتبر المدير العلمي للمشروع "رينيه لوريج" أن الصورة الأكثر إثارة هي صورة عنقود برشاوس، وهي مجموعة بعيدة تضمّ أكثر من ألف مجرة؛ إذ وجد في الخلفية أكثر من مئة ألف مجرة إضافية، يقع بعضها على بعد عشرة مليارات سنة ضوئية، لم تُرصَد من قبل.