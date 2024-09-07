بعد "اتهامات مشينة".. إقالة وزير حقوق الإنسان في البرازيل

وقد تمّ الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية؛ حيث نفى "ألميدا"، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه. وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".