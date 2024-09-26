أمطار غزيرة ورياح عاتية وأوامر إجلاء.. شاهد إعصار "هيلين" الرهيب الذي يضرب أمريكا اليوم

وقد ازدادت قوة هذا الإعصار ليصل إلى رياح قصوى تبلغ نحو 130 كلم في الساعة، وفقًا لتحديث المركز الوطني للأعاصير، مما يجعله إعصارًا من الفئة الرابعة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.