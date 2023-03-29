مصر.. تأشيرة سياحية جديدة بـ700 دولار لمدة 5 سنوات

ووفق "سي إن إن" قال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن التأشيرة السياحية الجديدة لمصر بقيمة 700 دولار تُعد الأقل سعرًا مقارنة بالأسواق المنافسة في المنطقة وحتى في الولايات المتحدة؛ مما يسهم في نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة؛ بشرط الإعلان عن آلية مبسّطة بشأن شروط وإجراءات إصدار التأشيرة، وموعد زمني محدد للموافقة على الطلب المقدم، إضافة إلى إنشاء وحدة متابعة بوزارة السياحة، تتولى رقابة الطلبات المقدمة للحصول على التأشيرة، وحل أي مشاكل تواجه المتقدمين للتأشيرة.