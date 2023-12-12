هل للقرار علاقة بحرب غزة؟.. شركة "بوما" تُنهي رعايتها لمنتخب "إسرائيل" لكرة القدم

وحسب وكالة "رويترز"، أضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقّع منتخبان وطنيان حديثًا، بينهما فريق جديد -سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".