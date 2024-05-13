الكويت تدعو مواطنيها لتجنب إجراء حجوزات وهمية للحصول على "الشنغن"

دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها لضرورة تجنب إجراء حجوزات وهمية للحصول على تأشيرة الشنغن، وذلك لتسهيل انسيابية كافة متطلبات المواطنين الكويتيين الراغبين باستخراج تأشيرات السفر إلى دول الشنغن، لأن الحجوزات الوهمية تعرقل حصول المتقدمين على التأشيرة، ويترتب عليه رفض الطلب من قِبل السفارة المعنية.
وأكدت الخارجية الكويتية على أهمية التعامل مع المكاتب المعتمدة عن طريق السفارات المعنية، عبر الدخول لمواقعها الإلكترونية الرسمية، وتجنب التعامل مع أية مكاتب أو وسطاء غير معتمدين من قِبل السفارات.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، نوهت بضرورة تقديم طلب الحصول على التأشيرة بوقت كاف قبل تاريخ السفر، والالتزام بالموعد المحدد من قِبل المكتب المعتمد لاستخراج التأشيرة تجنباً لأي تأخير في إصدارها، مع إحضار كافة المستندات المطلوبة.
ودعت الوزارة المواطنين لمتابعة النشرات التي تصدرها السفارات المعنية بهذا الخصوص، والحرص على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ خارج البلاد، يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أرقام الطوارئ الخاصة بالبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج، بالإضافة إلى رقم مركز خدمة الاتصال الخاص بالمواطنين داخل وخارج دولة الكويت (159 965+). وتتمنى وزارة الخارجية لكافة المواطنين يُسر الإجراءات وسلامة السفر وطِيب العودة إلى البلاد.