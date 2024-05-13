الكويت تدعو مواطنيها لتجنب إجراء حجوزات وهمية للحصول على "الشنغن"

وذكرت أنه في حال حدوث أي طارئ خارج البلاد، يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على أرقام الطوارئ الخاصة بالبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت في الخارج، بالإضافة إلى رقم مركز خدمة الاتصال الخاص بالمواطنين داخل وخارج دولة الكويت (159 965+). وتتمنى وزارة الخارجية لكافة المواطنين يُسر الإجراءات وسلامة السفر وطِيب العودة إلى البلاد.