مغربية تضع 4 توائم.. والأب يروي ما حدث للجنين الخامس وتحذير الأطباء

ولفت بياضة، إلى أن "الأم كانت تحمل 5 أجنة قبل أن تفقد واحداً في الأشهر الأولى من الحمل، وتقرّر الاحتفاظ بالأربعة، رغم تحذيرات الأطباء من الخطر الذي يمكن أن يشكّله ذلك على صحتها".