الحجابُ مسموحٌ في أولمبياد باريس.. رغم قرارات المنع في فرنسا

ووفق "الفرنسية": كان قرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب قد أثار انتقادات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين طعنت مجموعة النساء المسلمات التي تعرف بـ"المحجبات" في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".