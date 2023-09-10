ثلاث ساعات من الرعب الخالص.. هذا ما حدث بين المرأة وحية كوبرا خلالها

وعندما سألتها الصحيفة عمّا كان يدور في ذهنها خلال تلك الساعات الثلاث، قالت "ميثليش": للحظة، اعتقدت أنني لن أتمكن من البقاء على قيد الحياة، فكرت في أطفالي ومَن سيعتني بهم إذا مت.. كنت أدعو الله بشكلٍ مستمر.