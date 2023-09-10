ثلاث ساعات من الرعب الخالص.. هذا ما حدث بين المرأة وحية كوبرا خلالها

عاشت امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية ثلاث ساعات من الرعب الخالص، حين استيقظت على ملمس حية كوبرا الملك ملفوفة حول ساقها.
وحسب موقع صحيفة "إنديا توداي"، جلست المرأة ساكنة ومرعوبة تماماً لأكثر من ثلاث ساعات تدعو إلى الله قبل أن تقرر الأفعى الرحيل من تلقاء نفسها.
وتنقل الصحيفة عن المرأة الهندية ميثليش ياداف، إنها كانت مع أطفالها في زيارة لمنزل والدتها في قرية دهارا، بمنطقة ماهوبا في ولاية أوتار براديش- شمالي شرقي الهند.
وفجر الإثنين الماضي، استيقظت من نومها بجوار أطفالها، وهي تشعر بشيءٍ غير عادي يلتف حول ساقها ويقبض عليها بقوة.
وقالت "ميثليش": إنها شعرت بالرعب الشديد عندما رأت حية كوبرا الملك ملتفة حول ساقها، لكنها حافظت على تماسكها، وظلت تدعو.
وتضيف "ميثليش": "طلبت من أمي أن تأخذ الأطفال بعيدًا، وبعدها عشت ساعات من الرعب، حتى غادرت الحية.
وحسب الصحيفة، طلبت الأسرة المساعدة من الشرطة، ووصل المسؤولون إلى مكان الحادث وتواصلوا مع شخص لديه خبرة للتعامل مع الكوبرا.
وما فاجأ الجميع، أن الكوبرا الملك -المعروفة بأطول ثعبان سام في العالم- قامت بفك نفسها من ساق المرأة وغادرت المنزل لحظة وصول الخبير، الذي أمسكها وأطلقها في غابة بعيدة عن سكن البشر.
وعندما سألتها الصحيفة عمّا كان يدور في ذهنها خلال تلك الساعات الثلاث، قالت "ميثليش": للحظة، اعتقدت أنني لن أتمكن من البقاء على قيد الحياة، فكرت في أطفالي ومَن سيعتني بهم إذا مت.. كنت أدعو الله بشكلٍ مستمر.