بعد أعمال التخريب.. تحسُّن حركة السكك الحديدية في فرنسا اليوم

وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية "إس.إن.سي"إف": إن "عملاءها عملوا طوال الليل من أجل إعادة الخدمات على خطوط القطارات فائقة السرعة "تي.جي.في"، وإن حركة المرور استؤنفت صباح اليوم على خط القطارات فائقة السرعة الشرقي، حيث يتم تشغيل سبعة من عشرة قطارات تعمل في المتوسط، بتأخير ساعة إلى ساعتين في خطوط القطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الشمالية والغربية والجنوبية الغربية".