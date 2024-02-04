حول العالم في صورة: زحام هائل وقطارات مكتظة في بنجلاديش.. ما السبب؟

يستقل هذه الأعداد الغفيرة القطارات للعودة إلى منازلهم، وذلك بعد حضور حدث "اجتماع بيشوا"، وهو تجمع سنوي لمئات الآلاف من المسلمين في مدينة تونجي، حيث تتوافد حشود ضخمة من كل مدن ومقاطعات بنجلاديش، وغيرها من الدول الإسلامية المجاورة للبلد الآسيوي، وذلك لحضور دروس وخطب دينية، وكذلك للدعاء والصلاة بشكل جماعي.