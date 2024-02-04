حول العالم في صورة: زحام هائل وقطارات مكتظة في بنجلاديش.. ما السبب؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، نشاهد أعدادًا ضخمة من البشر تتسلق سطح قطار مكتظ عن آخره في مدينة تونجي شمال عاصمة بنجلاديش دكا، متجهين نحو مقاصدهم ووجهاتهم.. فما القصة؟
يستقل هذه الأعداد الغفيرة القطارات للعودة إلى منازلهم، وذلك بعد حضور حدث "اجتماع بيشوا"، وهو تجمع سنوي لمئات الآلاف من المسلمين في مدينة تونجي، حيث تتوافد حشود ضخمة من كل مدن ومقاطعات بنجلاديش، وغيرها من الدول الإسلامية المجاورة للبلد الآسيوي، وذلك لحضور دروس وخطب دينية، وكذلك للدعاء والصلاة بشكل جماعي.
ويستقطب الاجتماع عادة أكثر من مليوني مسلم؛ للتباحث في الشؤون الدنيوية للمسلمين، والدعوة لاتباع تعاليم الإسلام والسنة النبوية، والتضرع إلى الله، وذلك دون الحديث عن القضايا السياسية.
وتعود نشأة الحدث إلى أربعينيات القرن الماضي، وذلك في مسجد صغير يُدعى "كاكرايل" في منطقة رامنا، وكان الهدف من إنشائه تنشيط الفكر الإسلامي داخل المجتمع البنجلاديشي، ولكن منذ ذلك الوقت، أخذ الحدث في التوسع، وحشد المسلمين من مختلف مدن ومقاطعات بنجلاديش، حتى أصبح يستقطب المسلمين من خارج البلد الآسيوي بأعداد ضخمة.