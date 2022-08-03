قفز أم سقط من الطائرة؟ شاهد مصير غامض لمساعد طيار ولقطة لأغرب نهاية للرحلة

وتقول السلطات: إنه من غير الواضح ما إذا كان كروكس قفز أو سقط من الطائرة عندما كان يحاول إصلاح شيء ما، بينما كشف باتيل أن مساعد الطيار لم يكن يرتدي مظلة عندما انتشلت جثته.