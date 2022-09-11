مِن بينِها "القاتل الأول".. 10 أخطاء عليك تَجَنُّبها خلال مقابلات العمل

ووفقًا لـ"جبري" فإن على المتقدم للوظيفة ألا يكون وقحًا بالنظر إلى ساعة اليد بشكل متكرر، لأن القائمين على المقابلات يرون أن هذا التصرف "خطأ جوهري" لا مبرر له سوى "عدم الاحترام"؛ مشددًا على ضرورة عدم التفوه بعبارة "أريد امتلاك عملي الخاص في المستقبل" لأنه بهذا الخطأ سيتم وضع المتقدم للوظيفة فورًا على لائحة غير المرغوب في توظيفهم.