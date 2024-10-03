لم يُسمح لهم بمغادرة العمل.. ولاية أمريكية تُحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

وجرفت المياه الهائجة 11 شخصًا، ولم يتم إنقاذ سوى خمسة منهم، وتأكدت وفاة عاملين، ولا يزال أربعة آخرون من العاملين في المصنع في عداد المفقودين، بعد أن جرفتهم المياه يوم الجمعة الماضية.