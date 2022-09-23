ظهور عابر لفقاعة غاز حول الثقب الأسود العملاق وسط درب التبانة

وبحسب ماسيك ويلغوس: أتاحت الظاهرة التي استمرت نحو ساعة ونصف ساعة إجراء حسابات أظهرت أن فقاعة الغاز دارت دورة كاملة حول الثقب الأسود في 70 دقيقة فقط، وبالتالي بسرعة تعادل 30 بالمئة من سرعة الضوء التي تصل إلى 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي سرعة تفوق الخيال.