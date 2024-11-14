بعد ساعات من اكتشافه.. كويكب صغير يضرب الأرض ويحترق في الغلاف الجوي

ولم يكن الكويكب الصغير، الذي يبلغ قطره حوالى متر، يشكل تهديدًا. وكان هذا هو الكويكب الثالث الذي تم اكتشافه بشكل مفاجئ قبل أن يصطدم بالأرض هذا العام، ولكنه كان العاشر في السجل التاريخي لمثل هذه الأحداث وفق "روسيا اليوم".