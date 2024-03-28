"الإفتاء المصرية" تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر.. يوم الاثنين 8 أبريل

يشار إلى أنه في حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 إبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.