المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من مخاطر ارتفاع غازات الاحتباس الحراري ودرجات حرارة الأرض

وأكد التقرير أن عام 2023 شهد ارتفاعاً كبيراً في متوسط درجة الحرارة العالمية، حيث بلغت 1.45 درجة مئوية مقارنة بالفترة قبل الثورة الصناعية، مما يجعله العام الأكثر دفئاً منذ بدء التسجيل، كما شهدت المساحات الجليدية والبحرية انخفاضاً كبيراً، حيث تجاوزت خسائر الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية أقل من العام القياسي السابق بمليون كيلومتر مربع.