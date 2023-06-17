الفلكي الثقفي لـ"سبق": اليوم آخر نوء الجوزاء وغداً الأحد أول نوء مرزم القيظ.. وارتفاع في درجات الحرارة

أكد الفلكي، محمد بن ردة الثقفي، خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري بقرية المجاردة بثقيف التابعة لمحافظة ميسان، أنه وبحسب آلية المرصد، تم رصد ظاهرة إرزام الشمس من خلال تتبع ظل المزولة على مرازم القيظ المبنية من قوائم حجرية، وعددها أربعة قوائم على تلة جبل مرتفع مقابل المزولة، وهي تُحدد وقت دخول نوء المرزم للتوقيت الزراعي، حيث تم رصدها الساعة 5.55 مساء اليوم السبت، وعدتها 12 يومًا، وفيها ترتفع درجات الحرارة، وتُسمى لدى عُرف المزارعين القدماء بـ"فصل القيظ الزراعي"، حيث تُزرع فيه جميع أنواع الخضروات والورقيات والذرة بأنواعها.