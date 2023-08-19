فيديو مفزع.. شاهد ما التقطه راكب طائرة أمريكية في الجو

وقال الراكب كوالي كاليسك، الذي التقط فيديو الحادث من داخل الطائرة: "كانت الطائرة تهتزّ يمينًا ويسارًا، ولأنني أطير مرة أو مرتين في الشهر كنت أعرف أن ما يحدث ليس طبيعيًّا؛ لذا فتحت نافذتي وأنا جالس بجوار المحرك الأيمن للطائرة، وشاهدت كرات نارية تخرج منه".