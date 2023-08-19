فيديو مفزع.. شاهد ما التقطه راكب طائرة أمريكية في الجو
تداولت وسائل إعلام أمريكية، مقاطع فيديو مفزعة تظهر ألسنة لهب وأعمدة دخان أبيض كثيف تنبعث من المحرك الأيمن لطائرة تابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز"، أما ما التقطه أحد الركاب فكان أشدّ رعبًا.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست": وقع الحادث مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن أقلعت الطائرة من مطار مدينة هيوستن هوبي في طريقها إلى مدينة كانكون المكسيكية.
وقال الراكب كوالي كاليسك، الذي التقط فيديو الحادث من داخل الطائرة: "كانت الطائرة تهتزّ يمينًا ويسارًا، ولأنني أطير مرة أو مرتين في الشهر كنت أعرف أن ما يحدث ليس طبيعيًّا؛ لذا فتحت نافذتي وأنا جالس بجوار المحرك الأيمن للطائرة، وشاهدت كرات نارية تخرج منه".
وقال كريس ماينز، المتحدث باسم شركة "ساوث ويست إيرلاينز": "إن رحلة ساوث ويست رقم 307 المتجهة من هيوستن هوبي إلى مدينة كانكون؛ عادت إلى المطار للتحقق من مشكلة ميكانيكية محتملة".
وأضاف "ماينز": إن طائرة مختلفة استخدمت لمواصلة الرحلة إلى المكسيك.