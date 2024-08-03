من "المريخ والدبران" إلى "الزهرة وقلب الأسد".. مركز العجيري بالكويت: أغسطس شهر الظواهر الفلكية

قال مركز العجيري العلمي، اليوم السبت: إن الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري؛ سيشهد مجموعة من الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية أثناء الليل.
وأضاف المركز في بيان صحافي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه اعتبارًا من الساعة الثانية صباح يوم غد الأحد الرابع من أغسطس الجاري؛ سيشرق كوكب (المريخ) مقترنًا بنجم (الدبران) الذي يتميز بحجمه الكبير ولونه البرتقالي، وستبقى حالة الاقتران مرئية حتى اختفاء المشهد مع شدة ضوء الشفق الصباحي جراء شروق الشمس.
وأوضح أن قمر الشهر الجديد (محاق شهر صفر) سيولد أيضًا يوم غد الأحد، وسيتراءى في اليوم التالي مقترنًا بكوكب (الزهرة) والنجم (قلب الأسد) الذي يعتبر من النجوم اللامعة في السماء ليلًا؛ مبينًا أن حالة الاقتران ستكون بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى غروب المشهد ليلًا.
وذكر المركز أن يوم الثلاثاء المقبل (السادس من أغسطس الجاري) سيشهد اقتران كوكب (الزهرة) وكوكب (عطارد) بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وتنتهي الحالة ليلًا.