من "المريخ والدبران" إلى "الزهرة وقلب الأسد".. مركز العجيري بالكويت: أغسطس شهر الظواهر الفلكية

وأوضح أن قمر الشهر الجديد (محاق شهر صفر) سيولد أيضًا يوم غد الأحد، وسيتراءى في اليوم التالي مقترنًا بكوكب (الزهرة) والنجم (قلب الأسد) الذي يعتبر من النجوم اللامعة في السماء ليلًا؛ مبينًا أن حالة الاقتران ستكون بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب وحتى غروب المشهد ليلًا.