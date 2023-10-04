بالفيديو.. مصرع 20 شخصًا بعد سقوط حافلة من جسر في إيطاليا

وقال عمدة المدينة لويجي بروجنارو، على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ضربت مأساة كبيرة مجتمعنا هذا المساء"؛ مضيفًا أن "العديد من الضحايا" كانوا على متن الحافلة، متابعًا: "مشهد مروع، لا توجد كلمات".