الزلزال يوقف النشاط الرياضي في تركيا.. ومصارعون يواجهون الموت تحت الأنقاض

قرر وزير الشباب والرياضة في تركيا قصاب أوغلو، إيقاف النشاط الرياضي والدوري التركي لكرة القدم، لأجل غير مسمى، على خلفية الزلزال الذي وقع فجر يوم الإثنين.
كما أعلنت الحكومة تفعيل درجة الإنذار إلى الرابعة، التي تنصّ على طلب مساعدات دولية وتدخلًا من الجيش التركي لمساعدة الفرق الطبية إلى المناطق المتضررة.
وقال وزير الرياضة التركي وفق موقع "aydinlik": "بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد، تم الإعلان عن تأجيل جميع المباريات التي ستقام، وكذلك المباريات التي ستقام في الدوري الممتاز".
وأضاف: "تم تعليق جميع المنظمات والمناسبات الرياضية الوطنية التي ستعقد في بلادنا حتى صدور بيان ثانٍ، وجميع وحداتنا ذات الصلة في حالة تأهب بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ".
من ناحية أخرى، كتب المصارع الأولمبي التركي طه أجو، أن هناك بين 30 و40 مصارعًا، محتجزون تحت الأنقاض، داعيًا إلى التوجه العاجل إلى نادي المصارعة حيث وقعت الحادثة لمساعدة هؤلاء الرياضيين.
بدوره، قال نادي يني ملاطيا سبور التركي إن الاتصال انقطع مع حارس مرمى فريقه أحمد أيوب ترك أصلان بعد انهيار المبنى الذي كان يقطن فيه وإن عمليات البحث عنه لا تزال جارية.
في سياق متصل، قرر الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل نشاطاته كافة بجميع درجاته وفئاته بسبب الأوضاع الأليمة التي تعرضت لها بعض المدن السورية نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر يوم الإثنين.