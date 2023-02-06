الزلزال يوقف النشاط الرياضي في تركيا.. ومصارعون يواجهون الموت تحت الأنقاض

من ناحية أخرى، كتب المصارع الأولمبي التركي طه أجو، أن هناك بين 30 و40 مصارعًا، محتجزون تحت الأنقاض، داعيًا إلى التوجه العاجل إلى نادي المصارعة حيث وقعت الحادثة لمساعدة هؤلاء الرياضيين.