كيف وصل إلى هذا المكان؟.. ظهور كائن غير متوقع على قمة الهرم الأكبر في مصر!

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تَمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 مترًا، وكم استغرق هذا الأمر من وقت، ومواجهة الرياح القوية، وغرابة اختياره للمكان؛ حيث من المؤكد أنه لم يتجه للقمة للبحث عن الطعام؛ حسب رأي البعض.