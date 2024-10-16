كيف وصل إلى هذا المكان؟.. ظهور كائن غير متوقع على قمة الهرم الأكبر في مصر!
اكتشف رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة بمصر شيئًا غير متوقع أعلى المَعلم التاريخي الشهير.
وحسب صحيفة "يو إس توداي"، أظهَرَ مقطعٌ صوّره الرجل وانتشر بشكل كبير في الساعات الأخيرة، كلبًا فوق قمة الهرم الذي يبلغ ارتفاعه نحو 150 مترًا.
وأثار الفيديو تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا الواقعة؛ حيث استبعد البعض أن يكون الكلب قد قطع كل تلك المسافة بحثًا عن الطعام.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية تَمكن الكلب من بلوغ قمة يبلغ ارتفاعها نحو 150 مترًا، وكم استغرق هذا الأمر من وقت، ومواجهة الرياح القوية، وغرابة اختياره للمكان؛ حيث من المؤكد أنه لم يتجه للقمة للبحث عن الطعام؛ حسب رأي البعض.
ورأى البعض أنه ربما قرر الابتعاد عن الضوضاء والإزعاج ليستمتع بالهرم من أعلى؛ فيما رجّح البعض أن يكون منجذبًا لطاقة غامضة في الهرم.
ولم يتضح بعدُ ما إذا كان الكلب قد تَمكن من النزول من أعلى الهرم أم لا.