بعد نشر فيديو جثمان الطالبة المصرية.. التحقيق مع مدير المستشفى وتوقيف ممرضة

وحسب الصحيفة؛ كانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت فيديوهات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وأنه تم التقاطها بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تَلَقّت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره؛ مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تَضَمن تصويرًا لجثمان المجني عليها، ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تُحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.