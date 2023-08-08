صعد لإنقاذ طفل من الحريق.. فقطعوا عنه الكهرباء 6 ساعات في المصعد حتى مات

لقي فرد أمن مصري مصرعه خلال محاولته إنقاذ طفل من حريق نشب داخل أحد المباني السكنية في حي المعادي، بالعاصمة القاهرة، عندما استقل مصعد البرج؛ لكنه احتُجِز بداخله لمدة 6 ساعات، بعد أن قطعوا التيار الكهربائي عنه؛ حيث ظل يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ونقل موقع "القاهرة 24" عن محمد رجب شقيق الضحية، أن البداية كانت عندما استغاث أحد الأطفال بشقيقه "أحمد" الذي يعمل فرد أمن، عندما نشب حريق في المبنى السكني، ليهرع المجني عليه للمصعد لمحاولة إنقاذ الطفل، رغم أن العقار الذي شب فيه الحريق ليس مكان عمل فرد الأمن؛ لكنه سارع فقط لإنقاذ الطفل.
وأضاف شقيق الضحية، أنه أثناء وجود "أحمد" بالمصعد، قطع أحد الأشخاص التيار الكهربائي عن المبنى السكني، ليُحتجز شقيقه في المصعد لمدة 6 ساعات، ظل خلالها يصارع الموت إلى أن توفي.
وأشار شقيق الضحية، إلى أن شقيقه "أحمد" ظل لمدة 6 ساعات داخل المصعد، ولم يسأل عنه أحد من زملائه الموجودين.
وأضاف أن شقيقه حاول النجاة بنفسه بعدما عَلِقَ داخل المصعد، وكسر الباب، لكنه لم يستطع النجاة حيث وجد نفسه عالقًا بين الطابقين الثامن والتاسع.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تَلَقّت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المعادي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق.
وفي وقت لاحق ورد إخطار من قوة الإطفاء عن وفاة فرد أمن داخل المصعد، إثر تعرضه للاختناق أثناء انقطاع الكهرباء عن العقار خلال إخماد الحريق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأكد شقيق المتوفى، أنه لجأ إلى رفع دعوى للحصول على حق شقيقه ضحية المصعد؛ لافتًا إلى أن "أحمد" شاب متزوج منذ عام واحد فقط.