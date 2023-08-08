صعد لإنقاذ طفل من الحريق.. فقطعوا عنه الكهرباء 6 ساعات في المصعد حتى مات

ونقل موقع "القاهرة 24" عن محمد رجب شقيق الضحية، أن البداية كانت عندما استغاث أحد الأطفال بشقيقه "أحمد" الذي يعمل فرد أمن، عندما نشب حريق في المبنى السكني، ليهرع المجني عليه للمصعد لمحاولة إنقاذ الطفل، رغم أن العقار الذي شب فيه الحريق ليس مكان عمل فرد الأمن؛ لكنه سارع فقط لإنقاذ الطفل.