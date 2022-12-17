فيديو تحطم مقاتلة أمريكية أثناء هبوط عمودي.. شاهد ما حدث للطيار

وحسب شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية: أظهر مقطع فيديو التُقط بهاتف محمول، طائرة لوكهيد مارتن لايتنينغ 2 وهي تطير فوق المدرج. يبدو أن الطائرة كانت تحاول الهبوط عموديًّا، كما تفعل المروحية، وبالفعل هبطت الطائرة عموديًّا، ولامست أرض المدرج، قبل أن ترتدّ إلى أعلى قليلًا وتهبط بمقدمتها إلى الأمام.