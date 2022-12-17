فيديو تحطم مقاتلة أمريكية أثناء هبوط عمودي.. شاهد ما حدث للطيار

التقط مقطع فيديو مروع لحظة تحطم طائرة مقاتلة من طراز "اف 35 بي"، خلال هبوط عمودي فاشل، وكيف انطلق الطيار بمقعد الطرد من الطائرة، في قاعدة البحرية الاحتياطية، بفورت وورث، في ولاية تكساس، صباح الخميس.
وحسب شبكة "سي بي اس" الإخبارية الأمريكية: أظهر مقطع فيديو التُقط بهاتف محمول، طائرة لوكهيد مارتن لايتنينغ 2 وهي تطير فوق المدرج. يبدو أن الطائرة كانت تحاول الهبوط عموديًّا، كما تفعل المروحية، وبالفعل هبطت الطائرة عموديًّا، ولامست أرض المدرج، قبل أن ترتدّ إلى أعلى قليلًا وتهبط بمقدمتها إلى الأمام.
وعقب سقوط مقدمة الطائرة على الأرض، تصاعد منها الدخان، وراحت تدور حول مقدمتها، وهنا انطلق الطيار بمقعد الطرد والبارشوت، ليبتعد عن الطائرة خشية اشتعال النيران فيها.
وبالفعل خرج الطيار بأمان، وهبط بالباراشوت بينما سقط المقعد بعيدًا عنه، فيما استمرّ الدخان بالتصاعد من الطائرة.
ونقلت شبكة "سي بي إس"، عن بيان لشركة لوكهيد مارتن: أن الطيار لم يصب بأذى، إنها "على علم" بحادث تحطم الطائرة، و"خروج الطيار بنجاح". وأضافت الشركة أنها "ستفتح تحقيقًا بالحادث حسب البروتوكول المتبع".