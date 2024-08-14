مع انتشار سلالتين جديدتين.. زيادة الإصابات بكورونا خلال الصيف في أمريكا

وفي قائمة "سي دي سي" المحدثة للأعراض في 25 يونيو، جاءت الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق التنفس أو صعوبة التنفس، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، وفقدان حاستي التذوق أو الشم، والشعور بالتعب، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع، والغثيان والقيء، والإسهال.