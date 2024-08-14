مع انتشار سلالتين جديدتين.. زيادة الإصابات بكورونا خلال الصيف في أمريكا

زادت حالات الإصابات بكوفيد-19 (كورونا) في الولايات المتحدة خلال أشهر الصيف، مع انتشار سلالتين جديدتين، يقول خبراء إن أعراضهما تتشابه مع أعراض الطفرات الأخرى.
وحسب موقع "الحرة"، فإنه وفقًا لأحدث تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، الصادرة في 3 أغسطس، فإن 27.8 في المئة من الحالات في الولايات المتحدة هي لسلالة KP.3.1.1 و20.1 في المئة لسلالة KP.3.
وتعد KP.2 وKP.2.3 وKP.3.1.1 سلالات يطلق عليها جميعًا اسم FLiRT.
وفي حين أن حالات الإصابة بكورونا لا تبدو خطيرة مثلما كانت من قبل، إلا أنها لا تزال تسبب أعراضًا قد تكون شديدة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر.
الدكتورة تامي لوندستورم، خبيرة الأمراض المعدية قالت لموقع "غود هاوس كيبينغ": "الأعراض مماثلة لسلالات كوفيد-19 الأخرى".
وفي قائمة "سي دي سي" المحدثة للأعراض في 25 يونيو، جاءت الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق التنفس أو صعوبة التنفس، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، وفقدان حاستي التذوق أو الشم، والشعور بالتعب، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع، والغثيان والقيء، والإسهال.
وتوضح "لوندستورم" أنه كما هو الحال مع السلالات الحديثة المماثلة، فإن فقدان حاستي التذوق والشم لم يعد أمرًا شائعًا.
ومدة استمرار الأعراض تختلف بحسب الحالة، وعادة تستمر الحالات الخفيفة بين 5 إلى 10 أيام، ومع ذلك، قد يبدأ البعض في الشعور بالتحسن قبل ذلك.
ووفقًا لـ"سي دي سي"، يشعر معظم الأشخاص المصابين بكوفيد طويل الأمد بالتحسن بعد 3 أشهر، ولكن قد تستمر الأعراض لسنوات.
وتوفر اللقاحات المعززة حماية جيدة من كوفيد-19، خاصة للأعراض الشديدة.
لكن يبدو أن KP.2 مقاوم إلى حد كبير لمعززات اللقاح للعام الجديد، وهو ما أسهم في "انتشار العدوى بشكل أكبر من المتغيرات السابقة"، وفق الطبيبة.
وفي نهاية يونيو، أوصت "سي دي سي" بأن يتلقى كل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر لقاح كوفيد-19 المحدث، لعام 2024 الذي تم تعديله بناء على المتغيرات الأكثر انتشارًا هذا العام.
وتنص الإرشادات الجديدة على أن كوفيد "مازال يشكل تهديدًا صحيًا مهمًا، لكنه لم يعد يمثل حالة الطوارئ التي كان عليها ذات يوم، وتشبه تأثيراته الصحية تلك التي تسببها أمراض فيروسية تنفسية أخرى، بما في ذلك الإنفلونزا".
ودعت "لوندستورم" إلى غسل اليدين بشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف عند العطس/السعال، والبقاء في المنزل في حالة المرض.
وكبار السن والأفراد الذين يعانون بسبب ضعف في جهاز المناعة والأطفال "يجب أن يتخذوا احتياطات إضافية، مثل تجنب الحشود الكبيرة وارتداء الكمامات".