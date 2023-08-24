يمكنك سماع الصوت.. شاهد هذه الظاهرة الغريبة في الصحراء
شهدت صحراء كومتاج شمالي غرب الصين، ظاهرة غريبة؛ إذ فوجئ مجموعة من السياح بوقوف شعرهم لأعلى، خاصة شعر النساء الطويل، فيما نسمع صوت ذبذبات و"طقطقة" كهرباء في المكان.
ونقلت قناة "نيوز فلير - Newsflare" البريطانية عن المرشد الصحراوي الذي صاحب المجموعة: "إنها المرة الأولى التي يواجه فيها شيئًا كهذا".
وتنقل "Newsflare" عن خبراء أن ما يبدو وكأنه ظاهرة غريبة وممتعة هو في الواقع وضع خطير للغاية، حيث يجب على هذه المجموعة من السياح توقع حدوث صاعقة برق خطيرة.
ويفسر الخبراء ارتفاع شعر السياح لأعلى، بأنه علامة على حدوث تشبع في الجو بشحنات الكهرباء، حيث تجلب عاصفة السحب الرعدية شحنات كهربائية، ويتشكل البرق بالاصطدامات بين قطرات الماء وبلورات الجليد والبرد، وهو ما ينتج شحنات كهربائية ثابتة، وعندما يكون البرق على وشك أن يضرب بالقرب منك، يمكن أن يتسبب الجو المشحون بالكهرباء في وقوف شعرك.
وينقل موقع "ويذر - Weather.com" عن كريس فاجاسكي، خبير الأرصاد الجوية في المجلس الوطني الأمريكي للسلامة من الصواعق: ففي هذا الموقف بالذات، بدت تلك الكهرباء الساكنة مثيرة.
ويضيف "فاجاسكي": "من المحتمل أن يكون سبب ما حدث مجموعة من العوامل، فهناك مجال كهربائي مرتفع في الغلاف الجوي؛ بسبب العواصف الرعدية في المنطقة والرياح التي تهب على الرمال في الصحراء المحيطة، وعندما تهب الرمال، تحدث اصطدامات بين جزيئات الرمل مما يؤدي إلى توليد شحنة ثابتة أيضًا، كانت البيئة مشحونة كهربائيًا لدرجة أنها ظهرت في مقاطع الفيديو على الهواتف المحمولة للسائحين".
ويقول "فاجاسكي": "يمكنك سماع هذا في الفيديو، وهذا يدل على مقدار الشحنة الموجودة في الهواء والتي تسبب النقرات والفرقعات بهواتفهم المحمولة".
وحسب الموقع: فمن الخطورة أن يظل الإنسان بالخارج أثناء العواصف الرعدية، خاصة عندما تكون الكهرباء الساكنة في الهواء، وكان على هؤلاء السياح البحث عن مأوى على الفور إذا حدث هذا.
ونقل الموقع عن الدليل السياحي: إنهم بقوا على قمة الكثبان الرملية لمدة 4 أو 5 دقائق فقط قبل النزول إلى أسفل، وبعد عشرين دقيقة، مرت العاصفة وانتهت ظاهرة الكهرباء الساكنة.