يمكنك سماع الصوت.. شاهد هذه الظاهرة الغريبة في الصحراء

ويضيف "فاجاسكي": "من المحتمل أن يكون سبب ما حدث مجموعة من العوامل، فهناك مجال كهربائي مرتفع في الغلاف الجوي؛ بسبب العواصف الرعدية في المنطقة والرياح التي تهب على الرمال في الصحراء المحيطة، وعندما تهب الرمال، تحدث اصطدامات بين جزيئات الرمل مما يؤدي إلى توليد شحنة ثابتة أيضًا، كانت البيئة مشحونة كهربائيًا لدرجة أنها ظهرت في مقاطع الفيديو على الهواتف المحمولة للسائحين".