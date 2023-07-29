علماء يحذّرون من خطر عودة مسبّبات أمراض مجمدة من ملايين السنين

ففي عام 2003 تم إحياء البكتيريا من عينات مأخوذة من قاع لب جليدي محفور في غطاء جليدي على هضبة تشينغهاي - التيبت، وكان عمر الجليد في ذلك العمق أكثر من 750 ألف سنة، وفي عام 2014 تم إحياء فيروس Pithovirus sibericum العملاق "الزومبي" من التربة الصقيعية السيبيرية التي يبلغ عمرها 30 ألف عام، وفي عام 2016 نُسب تفشّي الجمرة الخبيثة "مرض تسببه بكتيريا Bacillus anthracis" في غرب سيبيريا، إلى الذوبان السريع لجراثيم الجمرة الخبيثة في التربة الصقيعية، وقتلت الآلاف من حيوانات الرنة، وأثرت على عشرات الأشخاص.