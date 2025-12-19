برلين تسجّل أول إصابة بجدري القرود "إمبوكس" من الفئة "1ب"

سجّلت العاصمة الألمانية برلين أول إصابة بسلالة "إمبوكس" (جدري القرود) من الفئة "1ب".
وأفاد مكتب ولاية برلين للصحة والشؤون الاجتماعية أمس, أن المصاب رجل ظهرت عليه الأعراض في 8 ديسمبر الجاري، وتشمل الحمى والطفح الجلدي وتورم الغدد الليمفاوية، وكان المريض خارج ألمانيا في دولة أوروبية خلال فترة العدوى المحتملة، ولم يكن قد تلقى اللقاح ضد المرض، وقد أُمر بعزله منزليًا.
وسجّل معهد روبرت كوخ الألماني 16 إصابة بالفئة "1ب" في ألمانيا منذ أكتوبر 2024، منها 9 حالات هذا العام، ومعظمها مرتبطة بالسفر إلى دول أفريقية يتوطن فيها الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات بـ"إمبوكس" في ألمانيا هذا العام 498 حالة دون تسجيل وفيات، بينما كانت الحالات المسجلة سابقًا في برلين تقتصر على الفئة "2".
وأكد مكتب الصحة في برلين عدم وجود مؤشرات حاليًا على انتشار أوسع أو مسار أشد خطورة للإصابات من هذه الفئة في أوروبا.