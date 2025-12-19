برلين تسجّل أول إصابة بجدري القرود "إمبوكس" من الفئة "1ب"

وسجّل معهد روبرت كوخ الألماني 16 إصابة بالفئة "1ب" في ألمانيا منذ أكتوبر 2024، منها 9 حالات هذا العام، ومعظمها مرتبطة بالسفر إلى دول أفريقية يتوطن فيها الفيروس، فيما بلغ إجمالي الإصابات بـ"إمبوكس" في ألمانيا هذا العام 498 حالة دون تسجيل وفيات، بينما كانت الحالات المسجلة سابقًا في برلين تقتصر على الفئة "2".