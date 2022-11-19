مقتل رجلَيْ إطفاء في اصطدام طائرة ركاب بشاحنة عند إقلاعها في البيرو

اصطدمت طائرة ركاب عند إقلاعها، بسيارة إطفاء، في مطار ليما الدولي، الجمعة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في الطائرة وإجلاء الركاب ومقتل اثنين من رجال الإطفاء؛ كما أعلنت مصادر رسمية.
وقالت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" المشغلة لمطار خورخي تشافيز: إنها "تأسف بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرقة الإطفاء الجوية التابعة لها، في الحادث الذي وقع بين سيارة إطفاء وطائرة في الرحلة +ال ايه 2213+ من ليما إلى خولياكا" الواقعة بالقرب من الحدود مع بوليفيا.
وجرح في الحادث أيضًا مسعف كان في سيارة رجال الإطفاء، حسب المسؤول الأمني أوريليو أوريليانا، موضحًا أنه "في حالة حرجة بسبب إصابة في الرأس".
وعلقت العمليات في صالة الوصول الجوية الرئيسية في البلاد حتى الساعة 13,00 "18,00 ت غ"، السبت؛ حسب الشركة نفسها.
من جهتها أكّدت شركة الطيران "لاتام" التي تسيّر هذه الرحلة الداخلية، أنه "لم يفقد أيٌّ من الركاب أو أفراد الطاقم حياتَه".