مقتل رجلَيْ إطفاء في اصطدام طائرة ركاب بشاحنة عند إقلاعها في البيرو

وقالت شركة "ليما إيربورت بارتنرز" المشغلة لمطار خورخي تشافيز: إنها "تأسف بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرقة الإطفاء الجوية التابعة لها، في الحادث الذي وقع بين سيارة إطفاء وطائرة في الرحلة +ال ايه 2213+ من ليما إلى خولياكا" الواقعة بالقرب من الحدود مع بوليفيا.