شركتان عقاريتان تقاضيان "تويتر" لعدم دفع الإيجار في لندن وسان فرانسيسكو

وأقيمت الدعوى أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، حيث قالت شركة SRI Nine Market Square LLC إن "تويتر" انتهكت شروط عقد الإيجار في ديسمبر من خلال عدم دفع الإيجار الشهري الذي يقارب 3.4 ملايين دولار، رغم تقديم إشعار بالتخلف عن السداد في 5 ديسمبر 2022.