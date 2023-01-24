شركتان عقاريتان تقاضيان "تويتر" لعدم دفع الإيجار في لندن وسان فرانسيسكو

أقام مالك مقر شركة "تويتر" في سان فرانسيسكو دعوى قضائية ضد شركة التواصل الاجتماعي، تتهمها بعدم دفع ما يقرب من 7 ملايين دولار كإيجار عن شهري ديسمبر ويناير.
وأقيمت الدعوى أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، حيث قالت شركة SRI Nine Market Square LLC إن "تويتر" انتهكت شروط عقد الإيجار في ديسمبر من خلال عدم دفع الإيجار الشهري الذي يقارب 3.4 ملايين دولار، رغم تقديم إشعار بالتخلف عن السداد في 5 ديسمبر 2022.
من ناحية أخرى، رفضت شركة "تويتر" دفع الإيجار لشركة "كراون العقارية"، التي تذهب أرباحها للمساعدة في دعم الحكومة البريطانية، وفقًا لدعوى قضائية أقيمت اليوم أمام المحكمة العليا.
وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات قضائية ضد "تويتر" بشأن متأخرات الإيجار بشأن مقر قريب من ميدان بيكاديلي في لندن.
وقال ممثل الشركة إنهم اتصلوا سابقًا بشركة التواصل الاجتماعي بشأن دفع الإيجار، وتجري حاليًا مناقشات مع المسؤولين هناك.
وتعد هذه الواقعة إحدى المناسبات العديدة التي تتم فيها محاكمة "تويتر" على مدى الأسابيع الأخيرة؛ بسبب عدم دفع الإيجار.
وذكرت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، أن مالكًا في المدينة رفع دعوى قضائية تتعلق بمبلغ قيمته تزيد على 6.8 ملايين دولار (5.5 ملايين جنيه إسترليني) ضد "تويتر"؛ بسبب عدم سداد المستحقات عن مقرها الرئيس.