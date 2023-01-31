شابة بحثت عن شبيهة لها وقتلتها بجنوب ألمانيا.. والسبب غريب

وأضافت الشرطة بأن المشتبه بها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللاتي يمكن أن يفين بالغرض "نظرًا إلى كونهن يشبهنها"، وحاولت "عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية إقناعهن بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن".