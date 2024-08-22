نسوا الجثة في المشرحة لمدة عام.. أمريكية تُقاضي مستشفىً أهمل إبلاغها بوفاة ابنتها

بعد أن أبلغ مستشفى في كاليفورنيا أفراد عائلة جيسي بيترسون، بأن مريضة السكري البالغة من العمر 31 عامًا خرجت من المستشفى رغم نصيحة الأطباء بعكس ذلك؛ قضت والدتها وشقيقتاها عامًا في البحث عنها، وأبلغن الشرطة عن اختفائها، ونشرن منشورات تبلغ عن ذلك، واتصلن بالأصدقاء، وبحثن عنها في الأماكن التي كانت تتردد عليها.