خوفًا من جمع البيانات.. أمريكا تستعد لحظر تكنولوجيا "السيارات المتصلة" الصينية

وأعربت الشركات المصنعة للمركبات، مثل جنرال موتورز وتويوتا وفولكس فاغن، عن قلقها بشأن الوقت اللازم لإجراء تغييرات على الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في المركبات؛ إذ إن تطوير أنظمة بديلة يتطلب وقتًا طويلًا لإجراء الاختبارات والتأكد من سلامة وأمان تلك الأنظمة قبل الإنتاج، كما أن تغيير المُوَرّدين قد يكون تحديًا كبيرًا في هذا السياق.