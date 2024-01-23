مع افتتاح معبد هندوسي مكان مسجد بابري بالهند.. ما قصة النزاع الدموي الذي استمر لقرن من الزمان؟

ويزعم القوميون الهندوس أن اسم التلة التي يقع عليها المسجد هو رامكوت، أي "قلعة رام". وأجرت هيئة المسح الأثري في الهند عمليات تنقيب في الموقع المتنازع عليه بناء على أوامر قضائية. وخلص تقريرها الذي أنجز في مدة قصيرة، 15 يومًا، إلى وجود أنقاض "هيكل ضخم" أسفل أنقاض المسجد "يدل على بقايا وهي سمات مميزة وجدت مرتبطة بمعابد شمالي الهند". لكن لم تعثر الهيئة على أي دليل على أن الهيكل تم هدمه خصيصًا لبناء مسجد بابري.