بسبب سيطرة حماتها.. عروس تنتقم من أهل زوجها بأغرب طريقة في حفل الزفاف

عانت عروس أمريكية من سيطرة حماتها وأقارب خطيبها، ومحاولتهم تخريب حياتها المهنية؛ فقررت الانتقام منهم بأغرب طريقة في حفل الزفاف الذي انتهى بانفصال العروسين.
وحسب موقع "إندي 100" للأخبار الخفيفة، أوضحت المرأة أن والديْ خطيبها وأسرته أرادوا أن يتم حفل الزفاف بطريقتهم، كما حاولوا تخريب ترقيتها في وظيفتها، إذا لم تسمح لهم بالسيطرة على حفل الزفاف.
وأضافت: "كان خطيبي السابق يعلم أنني أعمل بجد من أجل ترقيةٍ أنتظرها في عملي، وأخبر والديه بذلك؛ لذا قرروا محاولة تخريب ترقيتي من خلال جعل زوجي يضايقني باستمرار في العمل، ويفتعل خلافات معي دائمًا حتى أكون مرهقًة جدًّا بحيث لا يمكنني التركيز في العمل".
وتابعت: "أخبرها خطيبها بالفعل أن المضايقات والحجج ستتوقف إذا استسلمت لطريقتهم، وتركت والديه يخططان وينفذان حفل الزفاف كما يريدان".
وينقل موقع "مصراوي" عن "إندي 100"، أنه بدلًا من الاستسلام، خططت المرأة للانتقام قليلًا من خلال ارتداء فستان زفاف أسود بسعر رخيص في يوم زفافها، بينما اشترت فستانًا باهظ الثمن لارتدائه للعمل.
واستكملت: "قررت أن هذا الانتقام الصغير كان في محله، لقد وجدت فستانًا أسود مقابل 40 دولارًا عبر الإنترنت قبل أسبوع من الزفاف ليكون بمثابة فستان زفافي".
"وقبل وقت قصير من الزفاف، أخبرني مديري أنه سيتم الإعلان عن ترقيتي في اجتماع في أسبوع الزفاف؛ لذلك قررت شراء فستان بقيمة 500 دولار لأرتديه بمقر عملي في يوم الترقية"؛ وفقًا لما ذكرته المرأة التي لم ترغب في الكشف عن هويتها.
وأوضحت أنها أخبرت الضيوف في حفل الزفاف عن تكلفة الفستان، قائلة: "حفلات الزفاف ليست مهمة بالنسبة لي بقدر أهمية وظيفتي، وهو ما أحرج أهل خطيبي السابق، ومن ثم أنهيت زواجي في الحفل وتركته".