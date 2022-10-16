بسبب سيطرة حماتها.. عروس تنتقم من أهل زوجها بأغرب طريقة في حفل الزفاف

"وقبل وقت قصير من الزفاف، أخبرني مديري أنه سيتم الإعلان عن ترقيتي في اجتماع في أسبوع الزفاف؛ لذلك قررت شراء فستان بقيمة 500 دولار لأرتديه بمقر عملي في يوم الترقية"؛ وفقًا لما ذكرته المرأة التي لم ترغب في الكشف عن هويتها.