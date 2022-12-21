أقوى بخمس مرات من سابقيه.. زلزال هائل يهز المريخ استمر 4 ساعات

وقال جون كلينتون، المؤلف المشارك للدراسة، وعالم الزلازل في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، في بيان: "الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال الفردي، تُعادل الطاقة التراكمية من جميع زلازل المريخ الأخرى التي رأيناها حتى الآن.. وعلى الرغم من أن الحدث كان على بُعد أكثر من 1931 كيلومترًا (1200 ميل)، فإن الموجات المسجلة في إنسايت كانت كبيرة جدًّا لدرجة أنها ملأت تقريبًا مقياس الزلازل لدينا".