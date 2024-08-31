"الخطف جريمة وليس مزحة".. دعابة عريس مصري تنتهي به أمام الأجهزة الأمنية

فيما ظهر في مقطع الفيديو ردّ فعل عدد من الحضور مع العريس في حالة صدمة وصراخ، وحاولت إحدى السيارات اللحاقَ به، وظهرت حالة من التوتر على البقية، وتبعه مقطع فيديو آخر للعروسة والأسرة يبكون من الموقف.