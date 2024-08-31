"الخطف جريمة وليس مزحة".. دعابة عريس مصري تنتهي به أمام الأجهزة الأمنية

استدعت الأجهزةُ الأمنية المصرية عريسًا بسبب فيديو يظهر فيه اختطافه لحظة خروجه من قاعة الزفاف في محافظة الدقهلية، شمالي مصر؛ وذلك لاستجوابه عن الأمر وتفاصيل نشر مقطع الفيديو الذي أثار الجدل.
وحسب موقع "القاهرة 24 ": في وقت سابق قامت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية بفحص حقيقة الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه خطف عريس أثناء وجوده أمام قاعة أفراح في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء حفل الزفاف.
ونقل الموقع عن مصدر أمني، في تصريح خاص، أنه ليس هناك أيّة بلاغات بشأن واقعة الخطف، وأنه جار فحص الواقعة وصحتها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر فيه اختطاف عريس يوم زفافه أثناء وقوفه أمام قاعة أفراح وسط الضيوف، وذلك حين مرّت سيارة بجانب سيارة العريس، وتسبّب الفيديو في حالة من الذعر.
فيما ظهر في مقطع الفيديو ردّ فعل عدد من الحضور مع العريس في حالة صدمة وصراخ، وحاولت إحدى السيارات اللحاقَ به، وظهرت حالة من التوتر على البقية، وتبعه مقطع فيديو آخر للعروسة والأسرة يبكون من الموقف.
وبعد ذلك ظهر العريس في مقطع فيديو يؤكّد فيه أنّ واقعة الاختطاف كانت مجرد دعابة.