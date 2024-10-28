دعاوى قضائية وغضب.. كاتب كويتي يثير جدلاً بسبب غزة.. ماذا فعل؟

وفي تعليقه على الحملة ضده، رفض "النامي" الاتهامات التي تعرض لها، مستدركًا في مقطع مرئي آخر إلى أن كلماته أسيء فهمها، أو حملت ما لا تحتمله بغرض تشويه صورته، إذ أشار إلى أنه نقل فقط مزاعم وأحاديث متداولة في مجالس الإخوان لا دخل له فيها، على حد تعبيره.