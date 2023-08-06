فيديو الخيط الطويل.. "خدعة سحرية" من حارس مرمى للتصدي لركلة ترجيح حاسمة
في لقطة أثارت جدلاً كبيراً، شهدت مباراة نادي تيغريس أونال المكسيكي وضيفه فانكوفر وايتكابس الكندي، التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس رابطات "الكونكاكاف" لكرة القدم، خدعة سحرية من حارس مرمى.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز.
قصة التسديدة الرابعة
قبل التسديدة الرابعة، استأذن الحارس الأرجنتيني ناهويل غوزمان، حارس مرمى نادي تيغريس أونال، بضع ثوانٍ من الحكم. مما أثار حيرة اللاعبين والجمهور، انحنى غوزمان قليلاً ووضع كلتا يديه داخل فمه مع ارتداء قفازاته. ثم بدأ في إخراج خيط طويل من فمه واستمر في ذلك حتى خرج الخيط كله.
بعد ذلك شوهد وهو يمسك بطنه عدة مرات قبل أن يستعد في النهاية لمواجهة ركلة الجزاء. وكانت تسديدة رانكو فيسيلينوفيتش للضربة ضعيفة تجاه يسار الحارس ولم يواجه حارس المرمى صعوبة في إنقاذ ذلك، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (5-3) والتأهل إلى الدور الـ16 للبطولة.
على طريقة "مارتينيز"
جدير بالذكر، أنه في نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا، استخدم مواطن غوزمان، إيميليانو مارتينيز ، "كل حيلة في كتاب الإلهاء"، لتشتيت ذهن أصحاب ضربات الجزاء الفرنسيين، وهو ما أدى في النهاية إلى الفوز بكأس العالم.
ولهذا قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بإجراء تغييرات على القواعد التي تمنع الآن حراس المرمى من تأخير تنفيذ ركلة جزاء أو لمس العارضة أو الأعمدة لمنعهم من تشتيت انتباه منفذي الركلة الجزائية. وعلى الرغم من أن غوزمان لم يلمس الأعمال الخشبية، إلا أن تصرفاته الغريبة تسببت في تشتيت ذهن اللاعب وبعض التأخير في تنفيذ الضربة.