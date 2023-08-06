فيديو الخيط الطويل.. "خدعة سحرية" من حارس مرمى للتصدي لركلة ترجيح حاسمة

ولهذا قام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بإجراء تغييرات على القواعد التي تمنع الآن حراس المرمى من تأخير تنفيذ ركلة جزاء أو لمس العارضة أو الأعمدة لمنعهم من تشتيت انتباه منفذي الركلة الجزائية. وعلى الرغم من أن غوزمان لم يلمس الأعمال الخشبية، إلا أن تصرفاته الغريبة تسببت في تشتيت ذهن اللاعب وبعض التأخير في تنفيذ الضربة.