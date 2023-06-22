الغواصة المفقودة.. الشركة المالكة طردت مدير العمليات وممثلٌ مكسيكي يروي تفاصيل رحلة الرعب على متنها

لكن في دعوى مضادة، قال "لوكريدج" إنه طُرِد من "أوشنغيت" في يناير عام 2018، بعدما أثار "مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم أوشنغيت التجريبي لتايتن الذي لم يخضع لاختبارات".